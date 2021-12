Las películas que se estrenan en 2022

Para 2022 se esperan películas que intentarán llevar espectadores al cine luego de una temporada 2021 que pese a tener mejores números que el año pasado, aún mantiene a la industria del cine impactada por la pandemia.

Este nuevo año tendrá entregas de exitosas sagas como "Avatar", "Jurassic World" y "Misión Imposible", regresos icónicos como el de Amy Adams en la secuela de "Encantada" y de Tom Cruise para otra "Top Gun".

En cuanto a superhéroes, están fijadas películas de "The Batman" de Robert Pattinson, "Doctor Strange", "Thor", "Black Panther", "Aquaman", "Black Adam" y "The Flash".

En animación destaca la cinta de "Lightyear", spin-off precuela de "Toy Story", además de la esperada secuela de "Minions" y la segunda entrega de "Spider-man" tras la exitosa "Into the Spider-Verse" de 2018.

Lista de películas de 2022:

7 de enero de 2022 - "The 355" de Simon Kinberg - Cines

14 de enero de 2022 - "Hotel Transylvania: Transformania" de Jennifer Kluska y Derek Drymon - Amazon Prime Video

14 de enero de 2022 - "Scream" de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett - Cines

21 de enero de 2022 - "Munich – The Edge of War" de Christian Schwochow - Netflix

28 de enero de 2022 - "Era del Hielo Aventuras de Buck Wild" de John C. Donkin - Disney+

28 de enero de 2022 - "Morbius" de Daniel Espinosa - Cines

4 de febrero de 2022 - "Moonfall" de Roland Emmerich - Cines

11 de febrero de 2022 - "Muerte en el Nilo" de Kenneth Branagh - Cines

11 de febrero de 2022 - "I Want You Back" de Jason Orley - Amazon Prime Video

18 de febrero de 2022 - "Texas Chainsaw Massacre" de David Blue Garcia - Netflix

18 de febrero de 2022 - "Luck" de Peggy Holmes - Apple TV+

18 de febrero de 2022 - "Uncharted" de Ruben Fleischer - Cines

4 de marzo de 2022 - "The Batman" de Matt Reeves - Cines

11 de marzo de 2022 - "Turning Red" de Domee Shi - Cines

18 de marzo de 2022 - "Operation Fortune: Ruse de guerre" de Guy Ritchie - Cines

18 de marzo de 2022 - "Downton Abbey: A New Era" de Simon Curtis - Cines

8 de abril de 2022 - "Sonic the Hedgehog 2" de Jeff Fowler - Cines

8 de abril de 2022 - "Ambulance" de Michael Bay - Cines

15 de abril de 2022 - "Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore" de David Yates - Cines

15 de abril de 2022 - "Thirteen Lives" de Ron Howard - Cines

22 de abril de 2022 - "The Northman" de Robert Eggers - Cines

22 de abril de 2022 - "The Unbearable Weight of Massive Talent" de Tom Gormican - Cines

6 de mayo de 2022 - "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura" de Sam Raimi - Cines

13 de mayo de 2022 - "Sneakerella" de Elizabeth Allen Rosenbaum - Disney+

27 de mayo de 2022 - "Top Gun: Maverick" de Joseph Kosinski - Cines

10 de junio de 2022 - "Jurassic World Dominion" de Colin Trevorrow - Cines

17 de junio de 2022 - "Lightyear" de Angus MacLane - Cines

24 de junio de 2022 - "Elvis" de Baz Luhrmann - Cines

24 de junio de 2022 - "The Black Phone" de Scott Derrickson - Cines

1 de julio de 2022 - "Minions: The Rise of Gru" de Kyle Balda -Cines

8 de julio de 2022 - "Thor: Love and Thunder" de Taika Waititi - Cines

15 de julio de 2022 - "Bullet Train" de David Leitch - Cines

22 de julio de 2022 - "Nope" de Jordan Peele - Cines

29 de julio de 2022 - "Black Adam" de Jaume Collet-Serra - Cines

23 de septiembre de 2022 - "Don't Worry Darling" de Olivia Wilde - Cines

30 de septiembre de 2022 - "Mission: Impossible 7" de Christopher McQuarrie - Cines

7 de octubre de 2022 - "Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One)" de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson - Cines

4 de noviembre de 2022 - "The Flash" de Andy Muschietti - Cines

11 de noviembre de 2022 - "Black Panther: Wakanda Forever" de Ryan Coogler - Cines

23 de noviembre de 2022 - "Creed III" de Michael B. Jordan - Cines

16 de diciembre de 2022 - "Avatar 2" de James Cameron - Cines

16 de diciembre de 2022 - "Aquaman and the Lost Kingdom" de James Wan - Cines

21 de diciembre de 2022 - "Mario Bros" de Aaron Horvath y Michael Jelenic - Cines

25 de diciembre de 2022 - "Babylon" de Damien Chazelle - Cines

SIN FECHA CONFIRMADA

Marzo 2022 - "Más barato por docena" de Gail Lerner - Disney+

Primavera 2022 - "Pinocchio" de Robert Zemeckis - Disney+

Primavera 2022 - "Desencantada" de Adam Shankman - Disney+

Primavera 2022 - "Hocus Pocus 2" de Anne Fletcher - Disney+

Diciembre 2022 - "Guardianes de la Galaxia Especial Navidad" de James Gunn - Disney+

"Peter Pan & Wendy" de David Lowery - Disney+

"Knives Out 2" de Rian Johnson - Netflix

"Pinocchio" de Guillermo del Toro - Netflix

"The Gray Man" de Joe y Anthony Russo - Netflix

"White Noise" de Noah Baumbach - Netflix

"The Adam Project" de Shawn Levy - Netflix

"The Mother" de Niki Caro - Netflix

"Havoc" de Gareth Evans - Netflix

"Batgirl" de Adil El Arbi y Bilall Fallah - HBO MAX

"El padre de la novia" de Gaz Alazraki - HBO MAX