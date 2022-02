La antesala del Super Bowl fue el escenario perfecto para que Marvel estrenara un nuevo tráiler de la película "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", cumpliendo con lo prometido hace un par de días. La historia del Hechicero Supremo en el caos desatado del multiverso promete ser el gran estreno de la primera parte del año de Marvel Studios.

