Matt Damon negocia para interpretar a un fugitivo magnate petrolero

Matt Damon negocia protagonizar "The King Of Oil", sobre millonario Marc Rich

Matt Damon negocia protagonizar "The King Of Oil", una cinta biográfica sobre el controvertido multimillonario Marc Rich, informó este martes el medio especializado Deadline.

Rich levantó entre los años 70 y 80 una de las multinacionales de materias primas más importantes del mundo (Marc Rich + Co AG, ahora Glencore), pero su carrera empresarial se derrumbó en 1983 cuando huyó de Estados Unidos para no afrontar los numerosos cargos en su contra por evasión de impuestos y comercio ilegal.

En su último día en la Casa Blanca, el ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton (1993-2001) otorgó un polémico indulto a Rich, que falleció en 2013 en Suiza a los 78 años.

Si las negociaciones llegaran a buen puerto, Damon protagonizaría "The King Of Oil", cinta en la que el actor y cineasta John Krasinski figurará como uno de los productores, aunque no está descartado que también sea el director.

Krasinski, que saltó a la fama por la serie "The Office", atraviesa un gran momento en Hollywood gracias a "A Quiet Place" (2018), exitosa cinta de terror de la que fue el director y en la que además compartió protagonismo junto a su mujer, Emily Blunt.

Damon y Krasinski, ambos originarios de Boston (EE.UU.), han trabajado juntos como productores en "Manchester by the Sea" (2016) y como guionistas en "Promised Land" (2012), largometraje del realizador Gus Van Sant.

Ganador de un Óscar como guionista junto a Ben Affleck por "Good Will Hunting" (1997), Damon ha destacado como actor en cintas como "The Departed" (2006), "Invictus" (2009), "The Martian" (2015), la trilogía de "Ocean's Eleven" y la saga de acción sobre Jason Bourne.