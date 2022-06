Neve Campbell se resta de "Scream 6"

La actriz Neve Campbell, que ha estado en las cinco cintas de la saga, informó que no estará en la próxima cinta "Scream 6" por discrepancias y no recibir una oferta equivalente a su aporte a la franquicia.

En un comunicado, la actriz que interpreta a "Sidney Prescott", contó que "lamentablemente, no haré la próxima película de Scream", la cual se estrenará en marzo de 2023.

"Como mujer, he tenido que trabajar muy duro en mi carrera para establecer mi valor, especialmente cuando se trata de 'Scream'. Sentí que la oferta que se me presentó no era equivalente al valor que aporté a la franquicia", dijo Campbell.

Campbell estuvo en la reciente "Scream 5", estrenada a principios de 2022, que también tuvo el retorno de Courteney Cox como "Gale".