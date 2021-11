Peyton Reed anunció el fin del rodaje de "Ant-Man and the Wasp: Quantumania"

A través de Twitter, el director Peyton Reed confirmó que las grabaciones de "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" finalizaron y ahora solo queda la post-producción.

"No puedo esperar para mostrarte todo lo que hemos estado haciendo", escribió Reed para anunciar el fin de la filmación, junto con una ilustración de Ant-Man (Scott Lang) y Wasp (Hope Van Dyne) de Mark James Hiblin.

La tercera entrega de "Ant-Man" a Paul Rudd retomando su papel junto a Evangeline Lilly como Wasp (Hope Van Dyne). A ellos se unen los regresos de Michael Douglas como el Dr. Hank Pym, y Michelle Pfeiffer como Janet Van Dyne.

Entre las incorporaciones están Kathryn Newton como Cassie Lang, la hija de Scott Lang, y Jonathan Majors interpretará a Kang the Conqueror, una versión alternativa de Aquel Que Permanece, que apareció en la serie "Loki".

"Ant-Man and the Wasp: Quantumania" tiene como fecha de estreno el 28 de julio de 2023.

Principal photography on ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA is now complete! Can’t wait to show you all what we’ve been up to…



(Art by Mark James Hiblin) pic.twitter.com/wgPcewSakx