¿Por qué Shrek en español es mejor que en inglés?

Una tuitera de Puerto Rico dictó un juicio sobre por qué Shrek en español es superior a la versión en idioma original. Tal como ocurre en redes sociales, la categórica unanimidad llegó por una sola prueba.

Un video sacado de Shrek 1, donde se ve a Lord Farquaad torturando al Hombre de Jengibre, provocó que el argumento supere los 38 mil Me Gusta en esa red social, desde una cuenta que se empina apenas sobre los 4.000 seguidores.

Farquaad quiere que delate al encubridor de los personajes de cuentos de hadas. Le corta las piernas y se produce este diálogo:​

— De acuerdo, te lo cuento. ¿Tú conoces a Pin Pon?

— ¿A Pin Pon?

— Sí, Pin Pon.

— Sí...es un muñeco muy guapo y de cartón.

— Sí, se lava su carita con agua y con jabón.

— ¡¿Con agua y con jabónǃ?

— ¡Sí, se lava la caritaǃ

— Se lava la carita con agua y con jabón...

El tuiteo:

Shrek in Spanish is superior to the English version because of this scene. pic.twitter.com/iftL5rNIct