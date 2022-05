Academia fija fecha para los Premios Oscar 2023

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, encargada de los Premios Oscar, anunció la fecha de la ceremonia 2023.

La mayor fiesta del cine a nivel mundial se realizará el 12 de marzo de 2023, nuevamente en Los Ángeles. Por segundo año consecutivo, la gala se realizará en marzo.

El período de elegibilidad para las versión 95 de los premios finalizará el 31 de diciembre de este año y las nominaciones se anunciarán el 24 de enero de 2023.

The 95th Oscars will be held on March 12, 2023.