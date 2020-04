Ahora podrán optar a los premios Oscar películas sin estrenarse en el cine

Desde la Academia de Hollywood tomaron diversas medidas respecto a las cintas que busque optar a una nominación a los premios Oscar.

Según informaron, y hasta un nuevo aviso por la crisis sanitaria del coronavirus, "las películas que tenían planificado un estreno en cines, pero que antes estén disponibles en un servicio streaming, podrán ser elegibles en las categorías de mejor película y apartados generales".

Esta medida dejará de aplicarse cuando las autoridades estatales, locales y federales permitan la reapertura de cine.

Por su parte, otra medida fue juntar en una sola categoría Mejor Sonido y Mejor edición de sonido.

