Chris Rock descartó presentar cargos contra Will Smith

The Los Angeles Police Department told @ABC News it is aware of the onstage altercation between Will Smith and Chris Rock, but no police report has been filed.

El actor Chris Rock decidió no denunciar ante la policía la agresión que sufrió durante la ceremonia de los Oscar por parte de Will Smith.

A través de un comunicado la policía de Los Angeles indicó que "estamos al tanto de un incidente entre dos individuos durante el programa de la Academia", en el que "un individuo abofeteó a otro".

Sin embargo aseguraron que "uno de los individuos involucrados (Rock) declinó hacer la denuncia ante la policía".

"Si el involucrado desea tener un reporte policial más tarde, estaremos disponibles para completar esa tarea", concluyó LAPD (Los Angeles Police Department).

Otra reacción vino precisamente desde los organizadores de los Oscar, quienes se limitaron a tuitear que "no perdonamos ningún tipo de violencia". Pese a ello, Will Smith recibió el premio a Mejor Actor minutos después de haber golpeado a su colega sobre el escenario.

The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.