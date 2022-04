Hermano de Chris Rock amenazó con golpes a Will Smith

El hermano de Chris Rock, Tony, recientemente realizó un espectáculo de humor y le dio duras palabras a Will Smith tras el incidente en los Premios Oscar.

"Si crees que puedes subir a este escenario, estos no son los jodidos Oscar", dijo mientras estaba en el espectáculo. "¡Y si caminas hasta aquí, no estás nominado más que para estas malditas manos! Te vamos a reventar el resto del año. Cada vez que me veas hacer un show, ¡pum!", agregó.

"No quería comenzar el espectáculo así", continuó, lanzando las manos al aire. "¿Vas a golpear a mi maldito hermano porque tu perra te miró de soslayo? Son muchos hermanos Rock, no lo saben, son muchos hermanos Rock", sentenció el comediante.