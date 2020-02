"Cats" lidera nominaciones para los Anti-Oscar 2020

La película musical "Cats" tuvo ocho nominaciones y lidera los Premios Golden Raspberry 2020, también conocidos como los Razzies, la celebración anual de lo peor de Hollywood.

La adaptación a la pantalla grande del musical de Broadway fue nominada, entre otras categorías, a Peor película, Peor actriz (Francesca Hayward), Peor actor secundario (James Corden) y el Peor director (Tom Hooper).

"Rambo: Last Blood" y "A Madea Family Funeral" también recibieron ocho nominaciones en los Razzies de este año.

Otros nominados notables incluyen Anne Hathaway a la Peor actriz por un par de películas ("Serenity" y "The Hustle"), Fred Durst por el Peor director ("The Fanatic"), Matthew McConaughey por el Peor actor ("Serenity") y John Travolta, quien fue nominado dos veces por el Peor actor ("The Fanatic" y "Trading Paint").

Los ganadores de los Razzies generalmente se anuncian el día antes de los Oscar, pero este año los organizadores optaron por revelar solo los nominados antes de la ceremonia de la Academia de este domingo. Hasta ahora no hay fecha confirmada para dar a conocer a los ganadores.

Revisa la lista de todos los nominados a los Razzies 2020:

PEOR PELÍCULA

Cats

The Fanatic

The Haunting of Sharon Tate

A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

PEOR ACTOR

James Franco, Zeroville

David Harbour, Hellboy

Matthew McConaughey, Serenity

Sylvester Stallone, Rambo: Last Blood

John Travolta, The Fanatic and Trading Paint

PEOR ACTRIZ

Hilary Duff, The Haunting of Sharon Tate

Anne Hathaway, The Hustle / Serenity

Francesca Hayward, Cats

Tyler Perry, A Madea Family Funeral

Rebel Wilson, The Hustle

PEOR ACTRIZ DE REPARTO

Jessica Chastain, Dark Phoenix

Cassi Davis, A Madea Family Funeral

Judi Dench, Cats

Fenessa Pineda, Rambo: First Blood

Rebel Wilson, Cats

PEOR ACTOR DE REPARTO

James Corden, Cats

Tyler Perry (como Joe), A Madea Family Funeral

Tyler Perry (como Uncle Heathrow), A Madea Family Funeral

Seth Rogen, Zeroville

Bruce Willis, Glass

PEOR PAREJA EN PANTALLA

Cualquier mitad felino, mitad bola de pelos humano, Cats

Jason Derulo y su bulto borrado por CGI, Cats

Tyler Perry y Tyler Perry, A Madea Family Funeral

ylvester Stallone y su ira impotente, Rambo: First Blood

John Travolta y cualquier guión que acepte

PEOR DIRECTOR

Fred Durst, The Fanatic

James Franco, Zeroville

Adrian Grunberg, Rambo: First Blood

Tom Hooper, Cats

Neil Marshall, Hellboy

PEOR GUION

Cats

The Haunting of Sharon Tate

Hellboy

A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

PEOR REMAKE O SECUELA

Dark Phoenix

Godzilla: King of the Monsters

Hellboy

A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

PEOR DESCONOCIMIENTO INCREÍBLE PARA LA VIDA HUMANA Y LA PROPIEDAD PÚBLICA

Dragged Across Concrete

The Haunting of Sharon Tate

Hellboy

Joker

Rambo: First Blood

PREMIO RAZZIE A LA REDENCIÓN

Eddie Murphy, Dolemite Is My Name

Keanu Reeves, John Wick: Chapter 3 – Parabellum / Toy Story 4

Adam Sandler, Uncut Gems

Jennifer Lopez, Hustlers

Will Smith, Aladdin