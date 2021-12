El próximo 16 de diciembre se estrena "Spider-Man: No Way Home", la esperada película de Marvel que presentó, como parte de una entrevista de Tom Holland en "Late Night with Seth Meyers", sus primeros 45 segundos, donde se muestran las repercusiones tras revelarse la identidad de Peter Parker junto con algunos guiños a "Hawkeye", Fortnite y PlayStation.

