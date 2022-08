Oscar Isaac abre la puerta para volver como "Poe Dameron"

El actor Oscar Isaac, que interpretó a "Poe Dameron" en la más reciente trilogía de "Star Wars", se refirió a la posibilidad de volver con su personaje al universo cinematográfico.

En una entrevista de SiriusXM dijo estar "abierto a cualquier cosa. Nunca sabes. No tengo ningún sentimiento real de una forma u otra".

"Estoy abierto a cualquier buena historia. El tiempo es lo único que se vuelve desafiante a medida que envejeces y los niños y todo eso ¿Dónde encajan las películas?", agregó el oriundo de Guatemala.

"Si hubiera una gran historia, un gran director y Kathy Kennedy (Presidenta de Lucasfilm) viniera a mí y me dijera: 'Tengo esta gran idea', entonces estoy muy abierto a ella", expresó.

Isaac interpretó a "Poe Dameron", el piloto de la Resistencia, en "The Force Awakens" (2015), "The Last Jedi" (2017) y "The Rise of Skywalker" (2019).