Con un Harrison Ford rejuvenecido con tecnología digital se estrenó el primer trailer de "Indiana Jones and the Dial of Destiny", la quinta película de la saga sobre este intrépido explorador. La cinta abordará diversos pasajes de la vida de "Indiana Jones", incluyendo un conflicto con nazis alemanes. La película debutará el 30 de junio de 2022.

