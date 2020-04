"Venom 2" revela su título y estreno quedará para el 2021

Siguen los retrasos en Hollywood debido a la pandemia del coronavirus, con Sony tomando medidas respecto a sus próximos estrenos.

La secuela de "Venom" estaba prevista para estrenarse en octubre de este año y ahora ha sido movida para el 25 de junio del 2021.

No es la única novedad, porque la cinta protagonizada por Tom Hardy reveló su título, que lleva por nombre: "Venom 2: Let There Be Carnage".

Woody Harrelson será el el encargado de interpretar a Carnage en esta secuela y Naomi Harris a la villana Shriek.