Woody Allen aclaró especulaciones sobre su retiro

Durante el fin de semana, Woody Allen concedió una entrevista a el periódico español La Vanguardia. A partir de sus dichos, se comenzó a especular el retiro del ganador del Oscar del cine tras filmar su película número 50, que actualmente se encuentra filmando en París.



Sin embargo, todo se trató de un mal entendido. Así lo aclaró el representante del cineasta.

"Woody Allen nunca dijo que se retiraría, ni dijo que escribiría otra novela. Dijo que estaba pensando en no hacer películas, ya que hacer películas que van directamente o muy rápido a las plataformas de transmisión no es tan agradable para él, ya que es un gran amante de la experiencia cinematográfica. Actualmente, no tiene intenciones de retirarse y está muy emocionado de estar en París filmando su nueva película, que será la número 50", señaló.

Sobre la cinta que actualmente está en desarrollo sólo se sabe que es un thriller, que sucede en Francia y que lleva por títilo "Wasp 22". El cineasta la describió como "emocionante, dramática y también muy siniestra".

El elenco de "Wasp 22" está compuesto por Gina Gershon, Christoph Waltz, Louis Garrel, Wallace Shawn y los actores españoles Elena Anaya y Sergi López.