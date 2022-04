Amor metalero: Fanática busca a hombre que le tomó la mano en el show de Metallica

Tras las polémicas complicaciones que tuvo Metallica para realizar su concierto en Chile, finalmente la banda se presentó este miércoles en el Club Hípico, donde llegaron cerca de 60 mil personas que disfrutaron de las 16 canciones que el grupo presentó.

Pero no todo fueron problemas, ya que través de redes sociales se viralizó una particular publicación donde una mujer busca de una persona que le tomó la mano en medio de la canción 'Nothing else matters'.

Verónica Cataldo publicó el post en el grupo privado de Facebook, Metallica en Chile, dedicado a compartir temas vinculados a la banda.

"En el concierto sector Andes nos dimos de la mano con un chico mientras escuchábamos Nothing Else Matters. Si ve esta publicación, no le pregunté ni el nombre", escribió la mujer.

La publicación tuvo muchas reacciones positivas de fanáticos ayudándola a encontrar al afortunado, pero el hombre aún no aparece.