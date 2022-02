Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige y Kendrick Lamar: Así fue el show de medio tiempo en el Super Bowl 2022

Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige y Kendrick Lamar se presentaron en el show de medio tiempo del Super Bowl disputado entre los Cincinnati Bengals y Los Ángeles Rams. La presentación que fue un repaso por las canciones más icónicas de cada artista y contó con la sorpresiva participación de 50 Cent.

Eminem, de 49 años, se convirtió en tendencia en Twitter al cantar su éxito "Lose Yourself", tema de la película 8 Mile que protagonizó en 2002.

Por su parte, Mary J Blige cantó "Family Affair" "Dante Right" y 'No More Drama" durante su turno en el espectáculo durante cerca de 2 minutos.

Snoop Dogg y Dr Dre entonando abrieron los fuegos interpretando su conocido tema "The Next Episode".

El especial escenario simulaba las m con la particularidad que cada uno de los cubículos estaba decorado con objetos personales de cada intérprete.

Snoop Dogg cantó "California Love", un tema junto a Tupac Shakur, y luigo la presencia de 50 Cent interpetando "In da Club" le dio el toque sorpresa a la presentación que duró cerca de 15 minutos y que termino con todos reunidos interpretando "Still Dre".