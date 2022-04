Lady Gaga se presentará este fin de semana en los Premios Grammy

Fue revelado recientemente que la multifacética artista estadounidense, Lady Gaga, encabezará un concierto en los Grammys a tan solo días de la más nueva edición.

Gaga, quien ha ganado el gramófono en 12 oportunidades, este domingo además está nominada a cinco premios, incluidas dos de las categorías más preciadas: "Canción del año" y "Álbum del año".

La últimas nominaciones provienen de la segunda colección que publicó en conjunto con el veterano cantautor Tony Bennet, titulada "Love for Sale", cuya canción "I Get a Kick Out of You" se encuentra compitiendo.

La ceremonia le dará la bienvenida a shows de Olivia Rodrigo, Billie Eilish y J Balvin con María Becerra, entre otros, además de realizarse un tributo en honor al fallecido baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins.