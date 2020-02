Francisca Valenzuela regresa a Viña: Mi visión feminista está más articulada y consciente

Siete años después de debutar en el Festival de Viña como jurado, este 2020 Francisca Valenzuela regresa a la Quinta Vergara como invitada estelar en una presentación que estará marcada por la visión feminista de su música.

Sobre su participación en 2013, Valenzuela confesó que "genuinamente lo disfruté mucho y fue muy entretenido, tanto como jurado como artista. Sin embargo, volver hoy con un nuevo disco, más grande, con más experiencia y con más lucidez y conciencia de quién soy como artista, me da orgullo, me da placer, me da entusiasmo".

"Tengo un repertorio muchísmo más contundente y diverso. Tiene varias dimensiones y todo eso se verá reflejado en el show", adelantó al cantante que acaba de estrenar su álbum "La Fortaleza" y que se presentará el lunes 24 junto a Mon Laferte y Javiera Contador.

"El tema feminista, como muchas otras causas, ha estado presente desde el comienzo de mi carrera. Para mi show está presente esa perspectiva feminista, tanto de manera explícita, en el discurso, en la puesta en escena, como también en mi discografía, que habla de ser una mujer hoy, una ciudadana activa, con conciencia de género", expresó.

"En Latinoamérica, el movimiento social, en general, y el feminista, en particular, ha cobrado visibilidad en un sentido inclusivo y colectivo", siguió Valenzuela.

"La manera en que se ha unido con la cultura popular y con las voces femeninas ha sido muy fuerte. Hay una claridad que funciona como espectáculo y que convoca. Ya no es algo reducido a un bloque, sino que cada una puede llegar con lo suyo. Yo creo que ese cambio de paradigma que está lentamente sucediendo sin dudas está influenciando diferentes espacios, ya sea el Festival de Viña u otros", enfatizó.

"Esa conversación sobre la ausencia de mujeres y de diversidad tiene impacto en las parrillas programáticas. Es positivo incentivar y visibilizar esa necesidad de diversidad y representación porque los espacios populares y culturales masivos son importantes. Si bien la visión feminista siempre ha estado presente en mis canciones, hoy está mucho más articulada y conciente", declaró la cantante chilena.