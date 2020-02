Javiera Contador anticipa su debut en Viña: Está pasado de moda reírse de otros

Será la única mujer que se subirá a hacer reír en el Festival de Viña pero Javiera Contador adelantó que la responsabilidad en la Quinta Vergara tendrá que ver con la contingencia y lo que se vive en Chile.

"Creo que hay responsabilidades y hay que hacerse cargo de eso. Con el estallido social explotó uno no sabía si iba a haber Viña o no, porque hay temas que no son graciosos. Pero luego de un evento que se hizo en Recoleta con un grupo de comediantes lo conversamos y nos dimos cuenta que hay una conexión y una crítica que también es valiosa, y que riéndose uno hace catarsis y también se mueven cositas", dijo Contador en su conferencia de prensa.

"El lugar desde dónde yo hago stand up tiene que ver con una mirada sobre la vida y a mí el estallido social me ha calado muy profundamente en muchos aspectos de todo mi ser. Entonces es imposible que no esté teñido por eso cuando yo hablo: como está en el ambiente, también está en mí", expresó.

"Desde el ser mujer también porque hablo de mi experiencia y desde mi mirada", agregó la actriz. "Yo creo que algo bonito de lo que pasa en el stand up es que está pasado de moda reírse de otros. Entonces uno se ríe de uno y partir de allí de ciertas realidades o hace cierta crítica social o de cualquier tipo. Yo voy jugando con eso", contó.

Sobre el resultado que pueda tener en el escenario, Contador afirmó que "uno ya no da por hecho nada, porque las cosas que dábamos por hecho muchas veces estaban mal. Me parece que hay que tener la suficiente conexión y la atención para que lo que ocurra uno vaya viviéndolo de la mejor manera posible".

Consultada por la responsabilidad luego del fracaso de Jani Dueñas, la comediante expresó que ese hecho sirve para sacar conclusiones.

"Uno aprende de todas las experiencias, de las malas y de las buenas. La Jani evidentemente tuvo una mala experiencia y lo hemos conversado. Ha sido super honesta desde su lugar y uno aprende... Creo que la vara está más alta por un tema contingencia que de lo que le pudo haber pasado a la Jani", expresó.

Contador actuará este lunes 24 en el Festival de Viña, junto a los shows de Mon Laferte y Francisca Valenzuela.