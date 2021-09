El actor británico Benedict Cumberbatch agradeció este jueves a una multitud que lo reconoció con aplausos por su actuación en la película de Netflix "El poder del perro" –"Power of the Dog", en inglés–, en la versión número 78 del Festival Internacional de Cine de Venecia.

Basada en una novela de 1967 escrita por Thomas Savage, la producción de Netflix está dirigida por Jane Campion y se alza como una de las favoritas del certamen más antiguo del mundo, que en varias oportunidades ha funcionado como un primer escalón para los premios Oscar.

El actor estaba acompañado de su compañera de reparto Kristen Dunst, además de Campion, quien durante los primeros minutos de aplausos los abrazó.

Benedict Cumberbatch — standing between Jane Campion and Kirsten Dunst — takes a bow during the #Venezia78 four-minute standing ovation for ‘The Power of the Dog.’ pic.twitter.com/T22JexOGnd