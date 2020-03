Festival Glastonbury anuncia el cartel de su aniversario 50

En medio de un clima de cancelaciones por la expansión del coronavirus en el mundo, el festival Glastonbury anunció el cartel de artistas que tendrá para su edición número 50, a celebrarse entre el 24 y el 28 de junio en Inglaterra.

Los encargados de encabezar el evento serán Paul McCartney, el rapero Kendrick Lamar, Taylor Swift y Diana Ross. Además se presentarán Camila Cabello, Fatboy Slim, Dua Lipa, Herbie Hancock, Lana del Rey, Noel Gallagher, Pet Shop Boys, Sinnead O' Connor y Thom Yorke, entre otros.

"Después de varias consideraciones dadas las circunstancias actuales y, con toda la mejor intención, aquí está nuestra primera lista de números músicales para Glastonbury 2020", dijo Emily Eavis, directora del festival.

La cabeza del certamen agregó que, por el momento, están trabajando normalmente de cara a su realización en junio. Eso si, agregó que "nadie tiene una bola de cristal para ver exactamente lo que va a pasar en 15 semanas más, pero tenemos los dedos cruzados".

So, after much consideration given the current circumstances, and with the best of intentions, here is the first list of musical acts for @Glastonbury 2020. As things stand we are still working hard to deliver our 50th anniversary Festival in June and… https://t.co/SisRabWwdW pic.twitter.com/sNRyhDMzRV