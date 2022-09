Green Day y Fall Out Boy revivieron el punk de hace dos décadas en Rock in Río

Las bandas estadounidenses Green Day y Fall Out Boy, principales atracciones este viernes en la actual edición del Rock in Río en Brasil, revivieron el pop punk con el que comenzaron sus carreras hace más de décadas y que habían abandonado para seguir otros caminos.

Ambos grupos repasaron sus carreras y dieron destaque a sus éxitos más punk en una jornada en la ciudad brasileña de Río de Janeiro en la que también se presentaron el veterano inglés Billy Idol, que a sus 66 años es uno de los precursores del género, y la joven canadiense Avril Lavigne, que dio sus primeros pasos inspirada en Green Day.

El resurgimiento del pop punk en el mayor festival musical del mundo se produce en momentos en que el género ha vuelto a ganar popularidad con grupos como Machine Gun Kelly, Olivia Rodrigo y Willow, impulsados principalmente por sus éxitos en la red social TikTok.

GREEN DAY

Green Day, la banda californiana liderada por Billie Joe Armstrong y nacida en 1987, ofreció en su primera presentación en el Rock in Río clásicos del comienzo de su carrera como "American Idiot" y "Wake Me Up When September Ends".

El grupo, que en los últimos años había sustituido el pop punk por el rock alternativo, prefirió destacar sus orígenes y olvidar las músicas de su último álbum, "Father of all motherfuckers" (2020).

En un concierto animado de comienzo a fin, en el que Armstrong supo ganarse al público desde el comienzo con vitoreos a Brasil, a Río de Janeiro, al público y al festival, Green Day puso a sus admiradoras a bailar, saltar y corear desde los primeros minutos con "American Idiot", "Holiday", "Know Your Enemy" y "Boulevard of Broken Dreams".

El concierto, como es usual con el grupo, tuvo derecho al baile introductorio del "Drunk Bunny", una aficionada subiendo al escenario para cantar una estrofa de una canción y una petición de matrimonio ante los 100.000 asistentes.

FALL OUT BOY

Fall Out Boy, nacida en Chicago en 2001 y que también ayudó a popularizar el pop punk, igualmente ofreció varios de sus antiguos éxitos, aunque incluyó algunas pocas canciones más recientes.

La banda abrió su concierto con "The Phoenix" y enmendó con "Sugar, We're Goin Down", "Irresistible" y "Uma Thurman", conocidos éxitos antiguos con los que rápidamente se metió en el bolsillo a sus admiradores.

El grupo liderado por Patrick Stump y Pete Wentz repitió prácticamente el mismo repertorio de su concierto en el Rock in Río de 2017 y que forma parte de la actual gira, por lo que de su último disco, Mania (2018), tan sólo incluyó "The Last of the Real Ones", junto con otras canciones más recientes, como "American Beauty/American Psycho" (2015) e "Immortals" (2014).

Billy Idol, voz de clásicos del punk rock como "Rebel Yell" y "Eyes Without a Face", ofreció un concierto confuso en el que llegó a perderse por algunos momentos y hasta olvidar parte de la letra de uno de sus éxitos.

AVRIL LAVIGNE

Tal vez su lugar en el escenario principal habría sido mejor ocupado por Avril Lavigne, conocida por popularizar el pop punk entre los adolescentes en los años 2000, y que, pese a estar relegada a un escenario secundario, a los problemas de sonido y a que llegó a ser interrumpida en su última canción, consiguió atraer más público que Idol.

La canadiense, que al igual que los otras atracciones de este jueves rescató su pasado punk, inició el concierto con "Girlfriend", el clásico de su álbum "The Best Damn Thing" (2007); "Bite Me", principal sencillo de su último disco ("Love Sux") y "What the Hell", un éxito del disco "Goodbye Lullaby" (2011).

Con tres canciones conocidas por sus admiradores, que la corearon todo el tiempo, no tuvo tiempo para ganarse todo el público, con el que cantó "Complicated", uno de sus mayores éxitos.

La nueva edición del Rock in Río, la vigésima primera en su historia y la novena en la ciudad brasileña en donde nació en 1985, llegó este viernes a la quinta de siete jornadas. El festival organizó conciertos los días 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 de septiembre.

Para el evento de este año también fueron programados conciertos de bandas y artistas como Iron Maiden, Coldplay, Guns N' Roses, Justin Bieber, Demi Lovato, Gilberto Gil, Dua Lipa, Post Malone Y Camila Cabello.