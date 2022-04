Harry Styles estrenó dos nuevas canciones en Coachella

Luego de tres años suspendido, el festival de música Coachella regresó con todo y tuvo a Harry Styles como uno de sus platos fuertes de su primera jornada (viernes 15 de abril).

El ex One Direction se subió al escenario con un look de lentejuelas que lo hizo deslumbrar frente a los presentes, pero también brilló por las sorpresas que presentó en su show.

El músico dio a conocer dos nuevas canciones que forman parte de su nuevo trabajo musical, titulado "Harry's House".

La canción con la que abrió el espectáculo fue "As It Was", su más reciente hit, el cual cantó por primera vez en vivo.

Más adelante, el británico de 28 años desclasificó dos canciones nuevas: "Boyfriends" y la dedicó a todos los novios del mundo. "Váyanse a la mierda", les dijo.

Luego, Harry optó por cambiar de ánimo y sorprendió a todos con "Late Night Talking", un tema con un sonido pop bastante alegre y festivo.

El nuevo álbum de Harry Styles, que incluye estas canciones, verá la luz el próximo 20 de mayo.