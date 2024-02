Así será el show de SZA en Lollapalooza Chile 2024

Uno de los número principales de Lollapalooza Chile 2024 es la cantante de R&B SZA, que ya por un tiempo viene resonando como una de las artistas más importantes de la escena musical.

De nombre completo Solána Imani Rowe, en 2021 se hizo reconocida en las plataformas de streaming con su sencillo "Good Days", que se convirtió en su primer top 10 en solitario en el Billboard Hot 100.

Desde entonces, SZA, cuya carrera despegó en 2017 con su álbum Ctrl, seleccionado por por la revista Time como el mejor álbum de ese año, acumula un total de 27 galardones, un premio Grammy, dos Billboard Music Awards y dos MTV Video Music Awards.

¿Cómo será el espectáculo de SZA en Lollapalooza Chile?

Pero ha sido su último y ambicioso proyecto, "SOS", el que cuenta con la colaboración de prominentes artistas como Phoebe Bridgers y Travis Scott, del que se extrae su popular tema "Snooze", y con el que desplegará toda su artillería en esta nueva versión.

Catalogado como "un espectáculo surrealista" y "una odisea musical", el "SOS Tour" aterrizará en nuestro país con una propuesta teatral con plataformas en altura, y como gran atracción un barco gigante y ella embarcada en un bote salvavidas que navega al medio del escenario entre el público.

El domingo 17 de marzo, la artista de 33 años además de dejar en evidencia las cautivadoras visuales de la propuesta, además de su cautivadora voz que quedará evidenciada en los temas tentativos que incluirá su esperado show, los mismos que ha interpretado en sus últimos espectáculos por el mundo.

¿Qué canciones interpretará SZA en Lollapalooza Chile?

Intro

PSA

Act I: Deck

Seek & Destroy

Notice Me

Love Galore

Broken Clocks



Act II: Engine Room

Forgiveless

Used

Bag Lady

Ghost in the Machine

Blind

Shirt



Act III - Horizon

Smoking on My Ex Pack

All the Stars

Prom

Normal Girl

Garden (Say It Like Dat)

F2F

Drew Barrymore

Doves in the Wind

Low



Act IV: Lifeboat

Open Arms

Nobody Gets Me

Supermodel

Gone Girl

Act V: Under The Sea

SOS

Rich Baby Daddy

(Drake cover)

Kiss Me More

(Doja Cat cover)

Love Language

Snooze

Kill Bill

I Hate U

The Weekend

Act VI: Sunset

Good Days

Encore:

20 Something