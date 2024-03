Blink-182 debutó en Chile con potente y nostálgico show en Lollapalooza

Casi tres décadas desde su formación, finalmente Blink-182 se encontró con Chile la noche de este sábado al presentarse en Lollapalooza.

El trío estadounidense saldó su deuda luego de haber cancelado en 2023 por un problema de Travis Barker, ahora con alineación clásica que incluyó a Mark Hoppus y Tom DeLonge.

Al son de "Así habló Zaratustra", los estadounidenses hicieron su entrada y regalaron "Anthem Part 2" y "The Rock Show", ante una masiva audiencia llenó gran parte del sector donde estaba el escenario.

Lanzando frases sobre su primera vez, el grupo tuvo una cordial relación con sus fanáticos, la mayoría presente en el lugar desde que se abrieron las puertas al mediodía. En mitad del concierto, hubo una pausa para despejar las primeras filas para evitar accidentes.

"Reckless Abandon", "What's My Age Again?", "First Date" y "All the Small Things" fueron parte del repertorio de cerca de una hora y media que Blink-182 ofreció para cerrar la jornada de sábado.