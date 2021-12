Gobernador Orrego confirma que Lollapalooza se queda en Santiago: "Se hará en abril"

En conversación con Una Nueva Mañana de Cooperativa el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, confirmó que el festival Lollapalooza se quedará en Santiago y que se realizará en abril de 2022.

"La noticia se va a dar conocer el lunes, pero puedo adelantar que Lollapalooza se va a hacer en Santiago y en abril. Eso es una buena noticia que uno sí puede dar a los fans de la música que hacen lo imposible por ir a este tipo de recitales", dijo la autoridad a Cecilia Rovaretti y Sebastián Esnaola.

Pese a no revelar el recinto escogido por Lotus para el evento, Orrego deslizó que la opción prioritaria era el Parque Bicentenario de Cerrillos. "¿Y las Vizcachas corre con ventaja para eso?", le preguntó Esnaola, a lo que el gobernador respondió que "era una de las alternativas, pero Cerrillos también es una de las alternativas".

Además indicó que, a diferencia de lo ocurrido en la última década, esta vez la producción está trabajando "con el COSOC (Consejo de la Sociedad Civil) de Cerrillos".

"Las reglas claras benefician a todo el mundo. Poner esta mesa y llegar a un acuerdo de un protocolo para grandes eventos dentro del marco de la ley, y crear mecanismos para saber cómo escuchamos a los vecinos, me parece muy importante", agregó el gobernador RM.

Esta semana se confirmó al Parque Bicentenario de Cerrillos como sede del debutante festival Primavera Sound, fijado para noviembre de 2022. En ese sentido, Orrego dijo que la intención de la gobernación es que "los eventos se hagan" y que, con el show ya anunciado, se revisarán "cuáles son los requerimientos para que sea un beneficio para toda la comunidad".

"A las autoridades se nos elige para liderar y para tomar decisiones. La pregunta no es si usted quiere o no quiere que se haga un evento, la pregunta es cómo hacemos para que este evento sea lo mejor para la comunidad entera. Y ahí, yo como gobernador, lo que he dicho es que este es un buen evento para la ciudad y para la comuna", cerró el gobernador.