Limp Bizkit cerró su show en Lollapalooza Chile con el Vamos Chilenos

Tras una hora de show, Limp Bizkit hizo un guiño a sus fanáticos que disfrutaron del espectáculo en Lollapalooza Chile 2024.

El conjunto estadounidense repasó sus mayores éxitos, como "Rollin'", "Nookie", "My Way" y "My Generation", además de "Break Stuff", con la que iniciaron su show y que repitieron al final.

Precisamente tras la canción de 2000, Fred Durst y compañía se despidieron y por los parlantes sonó "Vamos Chilenos", la popular canción de los '90.