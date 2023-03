"No se escucha": Asistentes reclamaron problemas de audio durante show de Billie Eilish en Lollapalooza

La cantante estadounidense, Billie Eilish, se presentó anoche con 15 minutos de atraso en lo que fue su debut en Chile en su presentación en Lollapalooza.

Un show que se vio opacada por problemas de sonido los primeros instantes de espectáculo, así como una interrupción de una persona de la organización, que a las 22:00 horas alertó a los asistentes por problemas de seguridad.

Los espectadores alertaron con respecto a problemas de sonido. Durante los primeros 20 minutos de show aseguraron "No se escucha".

Como medida, hubo una pequeña pausa debido a un amontonamiento de personas durante el show, así como en la sala de prensa.

Pese a los contratiempos, la intérprete de "Happier Than Ever", en compañía de su hermano y productor Finneas logró salir adelante y deslumbró con un repertorio que incluyó temas como el mencionado anteriormente, "My future" y "I love you", entre otros.