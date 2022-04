Coco Legrand reveló que tiene otra hija y se enteró hace dos años

En el capítulo de "De Tú a Tú" del domingo, el comediante Coco Legrand habló por primera vez de una hija que tuvo y que se enteró de su existencia hace poco tiempo.

El humorista conversó sobre su vida y sobre la pérdida de su hijo con solo ocho meses de vida, en 1985. Tras ello, nació María José, hija de su segundo matrimonio, y que describió como "un regalo maravilloso de Diosito, una hija hermosa".

Sin embargo, contó en el programa de Canal 13 que hace dos años se enteró de que tenía otra hija. "Ese es el otro regalo divino. Fue una vez, me encuentro y se me acerca y me dice: 'hola, soy fulana de tal, soy hija tuya'. '¿Hija mía? Pero, a ver, espérate, entendámonos. Bueno, si tú dices eso, en este momento inmediatamente me ofrezco para hacernos el chequeo'", relató.

"Vamos y lo hicimos... 99,9%, pero cuando fuimos a retirar el resultado, ella fue sola y yo llegué antes que ella", agregó Legrand, que aseguró que "todos mis hijos están muy allegados a ella y ella muy allegados a nosotros. Se integraron súper rápido".