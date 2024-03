Luis Slimming se disculpó por chiste de Paul Vásquez y lanzó ironías

El comediante Luis Slimming zanjó la polémica con Paul Vásquez y le pidió disculpas por el celebrado chiste que hizo en Viña 2024 sobre el pasado del ex Dinamita Show.

En su programa "El Sentido del Humor", Slimming abordó el tema luego de que Vásquez expresara su molestia en televisión. "Sorry Paul, no debí... tú dices que eres el único que tiene derecho a webiarse (sic) con eso, es tu historia, no debí quizás hacer esto, yo pensé que tenía el permiso, no lo tenía y me equivoqué", dijo el reciente triunfador del Festival.

La ironía de Slimming

Pese a su sincera disculpa, Luis Slimming aprovechó de hacer gala de su humor y de bromear en torno a la "disputa" con "El Flaco". Primero señaló que la cifra incluida en el chiste ($800 mil) era la misma que decía Vásquez y así lo comprobó con un video.

Luego ironizó y dijo: "Era un chiste, Flaco, no sé si cachai los chistes... me imagino que sí porque es humorista... me da lata que un humorista tenga menos humor que un alcalde, al alcalde de Marchigüe lo trate de borracho y estaba cagao (sic) de la risa".

"Pero bueno, el 'Flaco' está invitado al 'Entre broma y broma' (programa de entrevistas de Slimming) para que conversemos con la verdad. O puede seguir hablando otras cosas por plata en otro lado", agregó con tono ácido. "Tienes las habilidades blandas de una piedra, de un pandero", le enrostró su compañero Marcelo Valverde.

Un héroe

Sin embargo Luis Slimming concluyó lamentando la molestia de "El flaco", ya que lo considera un referente de la comedia. "Me da lata porque de verdad lo considero un héroe. Si no le gustó, sorry. Se acabó el tema", concluyó "Don Comedia".