"30": Adele anuncia su nuevo álbum y fija fecha de estreno

La cantante Adele anunció oficialmente "30", su nuevo disco de estudio, cuyo lanzamiento quedó fijado para el 19 de noviembre.

Este erá el cuarto álbum de la británica y seguirá la lógica de sus trabajos anteriores en los que el título reflejaba su edad al momento de componer y grabar.

"He aprendido muchas verdades abrasadoras sobre mí misma en el camino. Me he deshecho de muchas capas, pero también me he cubierto de nuevas. He descubierto mentalidades verdaderamente útiles y honestas con la que lidiar y siento que finalmente he encontrado de nuevo el sentido. Incluso diría que nunca me he sentido con más paz en mi vida. Así que finalmente estoy lista para lanzare este álbum", dijo en una sentida publicación en sus redes sociales.

Hoy, con 33 años, Adele no solo prepara el lanzamiento de este nuevo largaduración, si no que también la de su primer sencillo titulado "Easy On Me" que estará disponible este jueves 14 de octubre.

"30" también marcará el retorno de la artista a la música tras varios años alejada de los escenarios, siendo su primer álbum desde 2015.