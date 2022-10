A los 90 años murió Loretta Lynn, icono del country

La cantante Loretta Lynn, icono de la música country durante casi seis décadas, falleció este martes en su casa de Hurricane Mills a los 90 años.

"Nuestra preciosa mamá, Loretta Lynn, falleció en paz esta mañana, el 4 de octubre, mientras dormía en su casa en su amado rancho en Hurricane Mills", reza un comunicado de la familia de la artista recogido por medios estadounidenses.

El estilo de Lynn como cantautora, con letras muy íntimas sobre su vida, acerca de la pobreza o la lucha de las mujeres, la convirtió en una de las máximas referencias de la historia del country con una carrera que se prolongó desde 1960 hasta prácticamente sus últimos años de vida.

Temáticas como el sexo, el amor, la infidelidad, el divorcio o la natalidad inspiraron igualmente sus rompedoras canciones en los 60 y los 70, cuando ni siquiera otros géneros más aperturistas se atrevían a hablar de ello.

Algunos de sus grandes éxitos en la época fueron "You Ain't Woman Enough" (1966), "Don't Come Home a Drinkin" (1967), "Fist City" (1968), o "One's On The Way" (1972), entre otras muchas, producidas por su antiguo asistente personal y diseñador Tim Cobb.

El legado de Lynn lo conforman 50 álbumes de estudio y 36 discos recopilatorios a lo largo de seis décadas de carrera coronadas por tres premios Grammy.