Alanis Morissette anuncia una sitcom inspirada en su vida

La cantante Alanis Morissette desarrollará una serie en formato sitcom inspirada en su propia vida y en el éxito que consiguió a mediados de los 90 con su disco "Jagged little pill".

Bautizada como "Relatable" y desarrollada por la cadena ABC, esta serie contará la historia de una mujer de 40 años, casada y con tres hijos, que pasó su vida de adulto joven como una estrella de rock internacional y que tendrá que lidiar con las nuevas generaciones y sus gustos.

La artista canadiense no actuará en la producción, si no que oficiará como productora ejecutiva y como compositora de una banda sonora original. Elizabeth Beckwith ("The Goldbergs") y Christopher Moynihan ("Man Up") se harán cargo del guión.

Por ahora "Relatable" no cuenta con elenco ni fecha de estreno confirmado.