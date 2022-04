Artistas urbanos se bajan del Ritual Fest acusando trato denigrante

Un grupo de artistas urbanos integrado por Pablo Chill-E, Polimá Westcoast y Harry Nach anunció su baja del cartel del Ritual Fest a solo horas del inicio del evento.

A través de sus redes sociales indicaron que "lastimosamente no podemos permitir que la producción tenga un trato denigrante con nosotros y los artistas nacionales" y que "no podemos entregarles un show que les costó por sobre los $30.000 donde no se reúnen las condiciones necesarias para que puedan disfrutarlo ni en técnica, ni en infraestructura, ni en espacio, ni en seguridad".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Chill-E $$G (@shishibosspaulito)

Los tres cantantes se iban a presentar este sábado 23 de abril en este evento en el Escenario Antártica, uno de los cuatro escenarios simultáneos que la producción instalará dentro del Estadio Santa Laura. "Queremos entregarles un show de calidad que puedan disfrutar y donde puedan vivir una experiencia que se supone que entrega un festival", complementaron.

"Basta que sigan marginándonos y faltando el respeto", pidieron los autores de temas como "My Blood" y "Big Cut".

Debido a la abrupta cancelación de sus shows, Pablo Chill-E, Polimá y Harry Nach prometieron realizar una presentación "inolvidable" y "con descuento a los que iban a ir" a Ritual.

Por ahora el evento sigue en pie con Paloma Mami, Bomba Estereo y L-Gante como platos fuertes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ritual (@ritual_fest)

Respuesta de la productora

Tras conocerse la baja de estos tres artistas urbanos, la productora a cargo del evento indicó en un comunicado que "en ningún caso hubo algún tipo de trato denigrante hacia ellos" y entregó su versión.

"Anoche, después de las 00:00 horas, el equipo de Pablo Chill-E, nos exigió que el artista se presente en el escenario principal, después del show de Paloma Mami, con la intención de cerrar el festival. Cabe señalar que desde un principio a Pablo Chill-E se le dio la posibilidad de presentarse en el escenario principal, sin embargo, el horario no fue de su conformidad por lo que se movió su show a otro escenario en un horario aprobado por todo su equipo de manejo hace más de una semana", relataron.

Además dijeron que "Polimá Westcoast y Harry Nach no llegaron a la cita que tenían programada en el Estadio Santa Laura para realizar la prueba de sonido de sus espectáculos" y que "ante la intransigencia de ellos, nos vimos imposibilitados de llegar a un acuerdo a horas del festival".