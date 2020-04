Autor de hit de los 2000 muere de Covid-19

El músico estadounidense Adam Schlesinger, conocido por ser el líder de la banda Fountains of Wayne, falleció este miércoles afectado por Covid-19.

El artista de 56 años fue el autor de "Stacy's Mom", tema que en el 2003 escaló en las listas internacionales.

Además fue nominado a un premio Oscar en 1996 por su canción original para la película "That Thing You Do" de Tom Hanks.

Schlesinger también se desempeñó como actor en televisión, llegando a conseguir tres premios Emmy.