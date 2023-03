Bad Bunny llegó a Carpool Karaoke con canciones de Ariana Grande y Harry Styles

Bad Bunny llegó al "Carpool Karaoke" de James Corden, segmento perteneciente a "The Late Late Show" del conductor británico.

Durante el episodio, el puertorriqueño puso a cantar al presentador británico en español con algunos de sus éxitos como "Dákiti" y "Titi me preguntó", en medio de una conversación donde habló del origen de su nombre artístico.

"Mi primer concepto del artista que quería ser era este tipo de artistas que no revelan su identidad. Quería usar la máscara de un conejo. Nunca quise ser tan famoso pero solo dejé que fluyera todo", afirmó, agregando que un conejo "no importa qué tan malo sea, se sigue viendo tierno ese soy yo, soy un buen tipo, soy tierno".

Más tarde, sorprendieron cantando en inglés, interpretaron "Break Free" de Ariana Grande y "As It Was" de Harry Styles.

El cantante también fue consultado por su fanatismo por la lucha libre y su paso por la WWE.

"En mis canciones tengo muchas referencias a la lucha libre. En la WWE se percataron y quisieron hacer algo conmigo. Me ofrecieron ser 'referee' pero les dije 'yo quiero pelear'", afirmó el intérprete de "Moscow Mule", para luego enseñarle a Corden algunos movimientos de lucha libre junto al luchador Rey Mysterio.

Revisa el episodio completo de "Carpool Karaoke" con Bad Bunny aquí.