Beto Cuevas elogió política de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador

El chileno Beto Cuevas dio buenas palabras a las medidas se seguridad desarrolladas por el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en una presentación en ese país.

El ex líder de La Ley actuó en Nuevo Cuscatlán en un concierto junto a Alex Syntek y en su presentación, alabó la seguridad del país centroamericano.

"Me dio mucho gusto salir y no sentir el temor que sentía antes. Porque todos me decían 'no salgas, porque te van a hacer daño', 'te van a asaltar'", dijo Cuevas.

"Siento que estamos en un momento de El Salvador con más paz, y espero que eventualmente las partes que están en contra se puedan unir a este movimiento porque finalmente el mundo es de todos", agregó el artista.

"Todos tenemos el derecho de vivir en paz, así que un aplauso para El Salvador", sentenció.