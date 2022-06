Beyoncé anuncia su primer disco en seis años

Beyoncé anunció su primer disco en seis años: se trata de "Renaissance: act 1", el primer largaduración de la cantante desde 2016 y cuyo lanzamiento fue fijado para este 29 de julio.

La estadounidense entregó la noticia con escuetos detalles a través de su sitio web y sus redes sociales. Sin embargo se presume este será el primero de varios lanzamientos bajo el nombre de "Renaissance".

Su última placa editada fue el aclamado "Lemonade", el cual le valió varias nominaciones a los premios Grammy. En los años posteriores la artista editó un álbum como The Carters junto a su esposo, el rapero y productor Jay-Z ("Everything Is Love", 2018).

Luego fue parte del elenco del remake de "El Rey León" e hizo un álbum con ese trabajo en 2019.

Desde su último disco, de su actuación en Coachella (EEUU) en 2018 grabó el documental "Homecoming" en homenaje a los colegios y universidades para negros en Estados Unidos, y que lanzó en 2019.

En ese tiempo también se estrenó la nueva versión del clásico animado "The Lion King", donde la artista puso su voz al personaje de Nala, y del que se inspiró para su siguiente trabajo musical "The Gift" (2019).

Aparte de la música, ha sido actriz en películas como "Austin Powers en miembro de oro" (2002), "La pantera rosa" (2006) o "Dreamgirls" (2006) con la que consiguió dos nominaciones a los Globos de Oro como Mejor Actriz-Musical o Comedia y Mejor Canción Original por "Listen". En 2009 volvió a la gran pantalla con "Obsesionada".