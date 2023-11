Billie Eilish sobre la sexualización: "Nadie dice nada del cuerpo de los hombres"

La cantante estadounidense Billie Eilish ha entregado una potente reflexión en cuanto a cómo es percibida la corporalidad de las personas y específicamente de aquellas mujeres que son radar del ojo público.

Durante una reciente entrevista concedida al medio Variety, la galardonada intérprete de 21 años explicó por qué a principios de su carrera evitó mostrar su aspecto físico, además del motivo de aparecer públicamente con ropa holgada.

"No quería que la gente tuviera acceso a mi cuerpo, ni siquiera visualmente. No era lo suficientemente fuerte y segura para mostrarlo", confesó la intérprete de "What was I made for".

La joven artista ahondó en esa protección de su imagen: "Si lo hubiera mostrado en ese momento, me habría sentido completamente devastada si la gente hubiera dicho algo".

"Así es como soy"

"Tengo pechos grandes. Los tengo así desde que tenía nueve años y así es como soy. Así es como me veo. Te pones algo revelador y todo el mundo te dice: 'Oh, ¿pero no querías que la gente te sexualizara?

A quienes intentan hablar negativamente sobre ella, Eilish les envió un recado: "¡Pueden chuparme el c*lo! Soy un ser literalmente sexual a veces. Que se jodan".

En ese sentido, Billie Eilish reflexionó sobre el doble estándar con el que se suele evualar el cuerpo de los hombres y las mujeres.

"Nadie dice nunca nada sobre el cuerpo de los hombres. Si eres musculoso, genial. Si no lo eres, genial. Si eres delgado, genial. Si tienes cuerpo de padre, genial. Si eres regordete, ¡Te encanta! A todo el mundo le gusta. ¿Sabes por qué? Porque las chicas son agradables. No nos importa una mierda porque vemos a la gente tal y como es".