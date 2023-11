Bomberos manifiesta su decepción tras ausencia de Marcianeke en evento benéfico

El Cuerpo de Bomberos de Nacimiento lamentó la ausencia del artista urbano Marcianeke en la "Gran Bombetón Festival", quien era la atracción principal del evento.

Mediante un comunicado, la entidad informó a los asistentes que Matías Ignacio Muñoz Muñoz finalmente no actuaría en la ciudad del Biobío, afectada fuertemente por los incendios y además adjuntó un video en el que el joven ofrece explicaciones.

"A través del presente comunicado lamentamos informar que Marcianeke no podrá asistir a la presentación programada para el día de hoy en Nacimiento, esto netamente por problemas técnicos con el avión que trasladaría al equipo completo al lugar del evento.

En ese sentido, Bomberos complementó que "la situación se escapa totalmente de nuestras manos y como equipo ya nos encontramos trabajando en conjunto con la producción para reprogramar el evento de manera totalmente gratuita para la comunidad"

"Puras mentiras"

De acuerdo a el superintendente de Bomberos, Alfredo Alarcón, el intérprete emitió diversas excusas no creíbles para no asistir finalmente a la "Bombetón", y no descarta interponer una demanda en contra del intérprete.

"Marcianake, que este artista del género urbano, puras mentiras. Que le había salido un show en Santiago a las 6:00 de la tarde, que posteriormente terminó el show, había contratado un helicóptero para irse de Litueche, donde tenía el show, al aeropuerto en Santiago", señaló a Biobío.

Asimismo, Alarcón procedió a enlistar los pretextos de Marcianeke: "De ahí tomar un jet privado. Después el helicóptero falló, se iba por tierra, pero como no era un vuelo comercial despegaba a cualquier hora de Santiago", señaló.

"No obstante, deja abierta la posibilidad de hacer un evento totalmente gratis para Bomberos en un Hogar de Cristo, en un colegio. Pero la duda es si nos falló la primera vez, ¿Irá a aparecer la segunda vez? Traer un artista de esta envergadura no es colocar un amplificador, dos parlantes, un micrófono", se cuestionó la autoridad.