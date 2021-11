Brit Awards elimina las categorías femenina y masculina

A partir de 2022, los Brit Awards dejarán de premiar Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Masculino y combinar ambas en una sola categoría.

Los organizadores de la premiación más importante de la música británica confirmaron que el cambio es para "celebrar a los artistas únicamente por su música y trabajo, en lugar de cómo eligen identificarse o como otros pueden verlos".

El popular artista Sam Smith había pedido previamente el cambio, diciendo que el sistema actual excluye a los artistas no binarios, como se declaró años atrás, por lo que quedó fuera de las nominaciones de la ceremonia de este año.

Los Brit Awards han otorgado premios por género desde que comenzaron en 1977, con Dua Lipa y J Hus como los últimos ganadores de las categorías Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Masculino, respectivamente.

El cambio también se reflejará en Mejor Artista Internacional Femenina y Mejor Artista Internacional Masculino, que serán reemplazados por un solo premio, el de Mejor Artista Internacional.

La ceremonia 2022 está fijada para el 8 de febrero.

Four new fan voted genre awards - Alternative/Rock act, Pop/R&B act, Hip Hop/Grime/Rap act and Dance act - this year fans have more power than ever as we bring back the vote, while The #BRITs shines a light across a diverse range of genres (2/2) pic.twitter.com/myhQpxMllr