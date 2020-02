Britney Spears se rompió un dedo del pie mientras bailaba, una lesión que la llevó a pasar por el hospital y de la que parece que ya se está recuperando sin problemas.

"Cuando te rompes algo, se tiende a curar más fuerte, especialmente si eres mi chica", escribió en Instagram Sam Asghari, pareja de la cantante y quien subió una fotografía a las redes sociales en la que aparece junto a Spears sonriendo y en un centro médico.

"Mi leona se rompió un hueso del metatarso cuando hacía lo que ama, que es bailar", agregó Asghari, quien cerró su mensaje deseando que la artista se pueda recuperar cuanto antes para poder bailar, saltar o correr.

La pareja de Spears también publicó un pequeño video en el que se ve la pierna en escayola de la cantante ya personalizada con la palabra "Stronger", que pintó Asghari haciendo referencia a un conocido tema de la artista y que pertenece a su segundo álbum, "Oops!... I Did it Again" (2000).

El mensaje de Asghari en Instagram recibió más de 130.000 "me gusta".

No hay más información oficial sobre cómo sucedió la lesión y cuál será el proceso de rehabilitación que seguirá la cantante.

Spears, una enorme estrella del pop en el cambio de siglo, ingresó en enero del año pasado y por su propia voluntad en una clínica de salud mental por la angustia que le provocó una enfermedad de su padre.

La cantante estadounidense permaneció en la instalación médica hasta finales de abril de 2019.

Recientemente, Spears abrió en Los Ángeles un museo "pop-up" (efímero) titulado "The Zone" y que permite a sus fans explorar el universo de la cantante y adentrarse en algunos de los escenarios más conocidos de sus videoclips.

"The Zone" permanecerá abierto en la ciudad californiana hasta el próximo 29 de febrero.