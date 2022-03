BTS anunció positivo de Jungkook, el único integrante que se mantenía sin contagio de Covid-19

El miembro de BTS, Jungkook, dio positivo por Covid-19 solo días antes de la actuación programada del grupo entrega de los premios Grammy 2022, fijada para el domingo 3.

El cantante surcoreano, cuyo nombre completo es Jeon Jung-kook, dio positivo después de llegar a Estados Unidos este lunes para prepararse para la presentación en la ceremonia. Aún no está claro si se presentará junto a sus compañeros en Los Ángeles.

Según el anuncio, Jungkook tiene síntomas leves, incluido dolor de garganta, y ha estado en cuarentena. Se confirmó que había dado negativo antes de su partida de Corea del Sur.

Jungkook era el único miembro de los siete del grupo que se mantenía sin dar positivo: RM, Jin y Suga dieron positivo en diciembre. Luego, Jimin, se contagió en enero y V en febrero, y el pasado 24 de marzo fue el turno de J-Hope.

[Weverse Announcement] @BTS_twt Jungkook has tested positive for COVID-19. He has currently been under self-quarantine and treatment, & his participation in the later schedule in the United States will be determined by the local regulations. Get well soon JK 🙏💜 pic.twitter.com/7vJCcd6h7I