Cantante de Il Divo se encuentra en estado grave y en coma inducido

Desde el pasado 8 de diciembre se encuentra en un recinto hospitalario de Mánchester el cantante Carlos Marín, integrante del grupo español Il Divo, y se ha revelado que está en coma inducido.

El medio inglés Daily Mail informó que Marín, de 53 años, está en la unidad de cuidados intensivos del Royal Hospital de Mánchester, que tiene su oxígeno comprometido y que permanece entubado, aunque sus órganos se mantienen estables.

Justamente, un día antes de que Marín ingresara al hospital, el cuarteto había aplazado sus fechas restantes de este año hasta fines de 2022, debido a "una enfermedad", sin dar mayores detalles.

La agrupación española también tiene agendado, por ahora, una presentación en Chile para mayo de 2022 pero desde la organización aún no hay una declaración sobre su una posible suspensión.

Our dear friend and partner, Carlos, is in the hospital. We are hoping and praying for a speedy recovery.