Celine Dion reaparece en público tras 3 años alejada de los escenarios

A más de tres años de su última aparición pública, la cantante Céline Dion asistió a un partido de la NHL (Liga Nacional de Hockey) el pasado lunes.

A través de las redes sociales, se pudo ver a la intérprete de "My Heart Will Go On" junto a su familia y jugadores de los Montreal Canadiens en los camerinos del T-Mobile Arena de Las Vegas.

Pese a ser diagnotiscada con el síndrome de la persona rígida, enfermedad que afecta al sistema nervioso, la artista de 55 años se dejó ver bastante sonriente en los registros difundidos.

Fue a finales del 2021 que Dion debió suspender conciertos debido a "espasmos musculares severos y persistentes", cancelando definitivamente su gira "Courage World Tour" y residencia en La Vegas a mediados de este año.

Asimismo, su heramana Claudette Dion señaló en una entrevista concedida Hola! Canadá en septiembre que la ganadora del Oscar "está luchando todos los días para superar sus dificultades, pero la situación no ha mejorado".

