Conoce al tributo gay de AC/DC

Los nombres de las canciones ya no son los mismos y sus letras tampoco. La puesta de la banda tributo GayC/DC apostó por modificar los clásicos cánticos de Malcom y Angus Young para ampliar la resonancia de sus temas en la comunidad homosexual y alimentar la diversidad en lo musical.

Brian Welch, el baterista del grupo, aseguró a Classic Rock que "crecí escuchando a AC/DC, está en mi ADN".

"Quería que las canciones me hablaran a mí y esa es la gran razón por la que iniciamos esta banda", sostuvo el músico oriundo de Los Angeles, California. "Ahora, esas icónicas canciones también le pueden hablar a otros que se sienten como yo. Nadie se puede resistir llevarlo a estos extremos".

Según el vocalista, Chris Freeman, "toda la experiencia de AC/DC derrocha heterosexualidad machista, por lo que me costaba mucho relacionarme con eso. Pero me encantaba la música, con eso sí me identificaba".

Así, con GayC/DC canciones como "Problem Child" y "Whole Lotta Rosie" ahora son "Bottom Child" y "Whole Lotta Jose", respectivamente. "Dirty Deeds Done Dirt Cheap" se convirtió en "Dirty Dudes Done Dirty Cheap". Aunque "Big Balls" no tuvo que cambiar mucho.

Desde la banda sostienen que la mayor parte de las reacciones han sido positivas, aunque hasta el momento no han tenido una respuesta oficial de parte de los australianos.

Welch sólo recalca que "estamos muy contentos con que la mayoría de las reacciones hayan sido '¡¡Me gusta!!'. Esperamos que todos sepan que todo esto se trata de amor, y estamos llevando gente hacia su música que quizás nunca habrían sido sus fanáticos".

Estas son algunas de las presentaciones de GayC/DC: