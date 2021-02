Daft Punk anuncia su separación tras casi 30 años de historia

Con un video, el dúo francés Daft Punk anunció que su carrera llega a su fin este 2021 luego de más de 25 años.

El video de ocho minutos se tituló "Epílogo" con un mensaje que dice "1993-2021", con imágenes de su película de 2006 "Electroma".

Daft Punk se formó en París en 1993, siendo uno de los destacados de la música house. Su álbum debut, "Homework" de 1997, incluye canciones clásicas como "Around the World" y "Da Funk". Luego le siguió "Discovery" en 2001, "Human After All" (2005) y "Random Access Memories (2013)".