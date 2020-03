Donald Glover sorprende y lanza su nuevo álbum vía streaming

Donald Glover, bajo su propio nombre y no como Childish Gambino, lanzó sorpresivamente un nuevo álbum este domingo a través de un sitio web.

El álbum sorpresa, que fue verificado por el equipo de Glover, presenta temas ya conocidos, como el sencillo de Childish Gambino "Feels Like Summer", "Warlords" (debutó en su show de Coachella en 2019) y "Algorythm", una canción que Glover interpretó durante su This Is America Tour.

La colección de 12 canciones también presenta apariciones de Ariana Grande, 21 Savage y SZA.

El álbum solo está disponible en el sitio web Donald Glover Presents y no en plataformas de streaming.